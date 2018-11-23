Zekai Dede Efendi, Eyüpsultan’da besteleriyle anıldı

-Mektubun okunması

-Konserden görüntü

-Ali Özcan röp



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Klasik Türk Musiki tarihinin usta ismi Zekai Dede Efendi, Eyüpsultan’da düzenlenen programla anıldı. Eyüpsultan Araştırma Merkezi ve Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünce düzenlenen Zekai Dede'yi Anma Konseri’nde Klasik Türk Musiki tarihinin usta ismi Zekai Dede Efendi'nin besteleri müzikseverlerle buluştu. Bahariye Mevlevihanesi’nde düzenlenen konserde Zekai Dede Efendi'nin, Gülşende hezar nağme-i dem saz ile mahzuz, Bülbül gibi pür oldu cihan, Yine bağlandı dil bir nev nihale, Ya vasial mağfiret isimli sevilen parçaları seslendirildi. Solistliğini Suat Güney’in yaptığı konserde, kanunda Yılmaz Pamukçu, neyde Hüseyin Özkılıç, tamburda Gökalp Yüzlüer, bendir de Filiz Beyhan yer aldı. “Eyüpsultan’da doğmuş, hayatı geçmiş isimleri anmaya çalışıyoruz” Eyüpsultan Araştırmalar Merkezi yöneticilerinden Ali Özcan, Zekai Dede Efendi için yapılan anma töreni hakkında konuştu.

Zekai Dede Efendi’nin Eyüpsultan için önemli bir şahsiyet olduğunu ifade eden Özcan, “Eyüpsultan Araştırmalar Merkezi olarak biz Eyüpsultan’da hayatı geçmiş, katkıda bulunmuş, Eyüpsultan’da bilinen maruf isimleri, merkezimiz bünyesinde anmaya çalışıyoruz. Zekai Dede Eyüpsultan’da doğmuş, yetişmiş ve vefat etmiş çok önemli bir şahsiyet” dedi.

Panelde Zekai Dede Efendi’nin bilinmeyen yönleri konuşuldu Anma töreninde ayrıca bir panel de düzenlendi.

Moderatörlüğünü Ali Özcan’ın yaptığı panelde Prof. Dr. Mustafa Koç, Dr. Recep Uslu ve Yılmaz Pamukçu, Zekai Dede Efendi hakkındaki bilinmeyenlerini, hayatını, Klasik Türk Musikisindeki yeri ve besteleri hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Prof. Dr. Mustafa Koç, Zekai Dede’nin babasına yazdığı bir mektubu da anma törenine gelenlere okudu. Zekai Dede Efendi kimdir? Klasik Türk musikisinin büyük bestekarlarından Zekai Dede Efendi, 1825'te Eyüpsultan, Cedit Ali Paşa mahallesinde dünyaya geldi. Babası cami imamı hafız Süleyman Efendi, annesi Zineti Hanım'dır. Lalizade Seyyid Abdülbaki Efendi İbtidai Mektebinde ilk eğitimini alan Zekai Dede, amcası hafız İbrahim Zühdi Efendi'den Kur'an-ı Kerim ve hafızlık, babasından da hat sanatı eğitimi aldı. Hafız olduktan sonra Arapça ve mantık dersleri de alan Zekai Dede, Eyyubi Şahinbeyzade Mehmet Bey ve Hammamizade İsmail Dede Efendi'den musiki dersleri aldı, meşke katıldı.

Musiki konusunda kendini yetiştirirken, bir taraftan da Mısırlı Mustafa Fazıl Paşa'nın Eyüpsultan'daki konağında musiki hocalığına başlayan Zekai Dede Efendi, 1845'te Mustafa Fazıl Paşa ile birlikte Mısır'a giderek, 1858'e kadar orada kaldı. Paşa ile birlikte İstanbul'a dönen Zekai Dede, babasının vefatı üzerine (1864), onun yerine imamlığa ve hat muallimi olarak da mektepte göreve başladı.

Bunlarla birlikte Yenikapı Mevlevihanesi'ne devam ederek, 1868'de Mevlevi oldu. Yanından hiç ayrılmadığı Mustafa Fazıl Paşa'nın ölümünden sonra başladığı Daruşşafaka Mektebi'ndeki musiki hocalığı ve 1885'te getirildiği Bahariye Mevlevihanesi kudümzenbaşılık görevini vefatına kadar sürdürdü. Dedelik unvanı da verilen Zekai Dede Efendi, 1897'de vefat etti.

