Zehir tacirlerine jandarmadan operasyon

- Şüphelilerin adliyeden çıkarılışı detay görüntü

- Şüphelilerin jandarma aracına bindirilmesi detay görüntü

- Jandarma araçlarının adliye önünden ayrılması



( MANİSA )- Doğu’dan batıya uyuşturucu ticareti jandarmaya takıldı MANİSA



- Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda aralarında İran uyruklu üyelerinde yer aldığı çete çökertildi. Operasyonda yakalanan 1'i kadın 2 İran uyruklu olmak üzere 5 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Timi ekipleri uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yapılan çalışma kapsamında Ekim ayında otobüs ile yolculuk yapan Fatime T. adlı kadın yolcunun bebek çantasından 1 kilo 385 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, jandarma ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında soruşturmayı derinleştirdi. Olayla ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen Serdar T. ve Yılmaz E. ile Van ilinden gelen Fazıl E.’nin metamfetamin getirip, Salihli’deki Serdar T.'ye teslim edeceği bilgisi alan jandarma ekipleri, 64 BM 203 plakalı şüpheli aracı ilçe merkezinde durdurdu. Otomobilde Narkotik köpeği ‘Vicdan’ ile arama yapan ekipler, bin 14 gram metamfetamin ele geçirirken, araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan İran uyruklu Manıjeh H., Ali Akbar Velayatı S. diğer şüpheliler Yılmaz E. ve Fazıl E. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2’si İran uyruklu 5 kişi uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. BA-



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