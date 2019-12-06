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06 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Zam dedikodusu nüfus müdürlüklerinde yoğunluğa neden oldu

Zam dedikodusu nüfus müdürlüklerinde yoğunluğa neden oldu

Nüfus müdürlüğünün tabelası

Nüfus Cüzdanı Kalaba Alabalık Cüzdan 

-Vatandaşların yoğunluğu
-Yapılan işlemlerden görüntü
-Müdür ile röportaj
-Vatandaşlar ile röportaj
-Seyyar PTT önündeki kuyruk

( ADIYAMAN )- Dedikoduyu duyan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne akın etti ADIYAMAN

- Nüfus Cüzdanı ve ehliyet yenilemede son tarihin yaklaştığı ve ücrete zam yapılacağı dedikodusunu duyan vatandaşlar İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne akın etti. Vatandaşlar arasında “nüfus cüzdanının değişim tarihi doluyor” ve “değişimlere yüzde 100 zam gelecek” şeklindeki söylentiyi duyan vatandaşlar İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne akın etti. Müdürlükte yoğunluğa neden olan vatandaşlar nedeniyle iğne atsan yere düşmüyor. Müdürlükte son bir ay içerisinde işlem sayısı ikiye katlandı. Daha önceki aylarda günlük 150-250 nüfus cüzdanı değişimi yapılırken Kasım ayı itibariyle bu sayı günlük 500’e ulaştı. Yine aynı şekilde günlük 50-60 olan ehliyet değişimi sayısı 170 rakamına ulaştı. Nüfus Cüzdanı değişimi için vatandaşlar 22.5 TL, ehliyet için 15 TL ücret ödüyor. Vatandaşlar ücretleri ise İl Nüfus Müdürlüğü önünde kurulan seyyar ödeme noktasında uzun kuyruklar oluşturuldu. Merkez İlçe Nüfus Müdür Vekili Salih Yılmaz, “Bir iki aydan beri Nüfus Müdürlüğünde yoğun bir kalabalık var. Etrafta ceza olduğu söyleniyor. Herhangi bir cezai işlemimiz yoktur. 2022 yılına kadar nüfus cüzdanlarının süresi var. Ehliyetlerin de 2020’nin sonuna kadar süresi var. Bu dedikoduyu bir şekilde üretiyorlar. Hem vatandaşlar burada mağdur oluyor hem de kurumda aşırı yoğunluk oluşuyor” dedi.
Adıyaman'da 2019 yılının 11 ayında 112 bin 78 adet nüfus cüzdanı, 25 bin 922 adet ehliyet verildiği öğrenildi.
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