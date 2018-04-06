Zalim Ebrehe'nin ordusunu yenen Ebabil kuşu Kayseri'de bulundu

-- Ümit Halil Uzun'un konuşması

-- Kuşun ekiplere teslim edilmesi

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( KAYSERİ ) KAYSERİ



- Kur'an-ı Kerim'de Fil Suresi'nde geçtiği üzere Kabe'yi yıkmak için gelen Ebrehe'nin filler ordusunu, gagalarında taşıdığı taşlarla çekilmek zorunda bırakan ve doğada nadir görülen 'Ebabil kuşu', Kayseri'de bir vatandaş tarafından evinin bahçesinde bulundu. Melikgazi İlçesi Beyazşehir Mahallesi’nde yaşayan Ümit Halil Uzun, sabah saatlerinde evinin önündeki bahçede yere düşmüş bir kuş gördü. İncelediğinde kuşun Ebabil kuşu olduğunu gören Uzun, zaten nadir görülen kuşu uzman ekiplere teslim etmeye karar verdi. Kuşu Orman ve Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğünden gelen uzman ekiplere teslim eden Uzun, “Kuşu sabah apartmanın bahçesinde yakaladık, yerde halsiz bir şekilde duruyordu. Ebabil kuşu olduğunu anladık. Bu nadir bulunan bir kuş türü olduğu için koruma altında. Kuşu yakaladık, ekiplere haber verdik. Nesli tükenmekte olan bir kuş olduğu için uzman ekiplere teslim etmek istedik. Bu kuşun özelliği yere hiç konmaması. Uykusunu bile uçarak geçiren bir kuş türü” dedi.

Ebabil kuşunun özellikleri Ebabil kuşu, kırlangıçlara göre kanatları daha uzun ve kavisli bir kuş türüdür. Gece-gündüz havada kalır ve uçarken uyurlar. Geceleri gören bir türdür. Yalnızca üreme dönemlerinde yere inip, kayalıklardaki ve yüksek binaların çatılarındaki yuvalarında uyurlar. Sürüler halinde, tiz çığlıklar atarak uçarlar. Ayaklarının üstünde diğer kuşlar gibi dik bir şekilde duramazlar. Türkiye'de ilkbaharda görülmeye başlar, sonbaharda güneye göç ederler. Çıkardıkları sesler ve görüntüsüyle görenleri etkiliyor. Yaklaşık 17 santim olan bu kuşlar Ebabil (Apus apus), sağangiller (Apodidae) familyasından gelmektedir. Genellikle şehirlerde yaşayan bu kuş türü, kırlangıç kuşuyla benzediği için zaman zaman karıştırılmaktadır. Ebabil kuşu yaşam sürelerinin yüzde 90’ınını havada süzülerek geçirirler. Ebabil kuşlarının çok sayıda türü vardır. Türkiye’de ise bu türlerden 4 tanesi yaşamaktadır. Bu kuşlar göçmen kuşlar arasında yer almaktadır. Türkiye soğuk olduğu için kış aylarında Afrika’ya göçerler. İlkbaharın sonuna doğru da tekrar Türkiye’ye gelir. Ebabil kuşlarının ortalama ömür süreleri ise 27 yıldır. Yuvalarını kalabalık yerlere yapmazlar. Bumeranga benzer kanatları kısa ve çatallı bir kuyruk yapısına sahiptirler ana rengi kahverengi olarak bilinen Ebabil gökyüzünde siyah renge bürünmektedir. Uçarken kanatlarını asla kapatmazlar yuvaları çatıların uzak noktasındadır ve çok hızlı hareket ederler. Ebabil kuşu tüm canlılardan kaçmaya çalışır ve bunun için hızlı ve çevik bir vücut yapısına sahiptir.Onları beslenirken ya da yerde yürürken görmeniz mümkün değildir denilemez ancak çok da nadirdir. Kuran-Kerim’de de yer alan kuş Ebabil kuşları Kabe’yi yıkmak için gelen; dönemin en acımasız ve İslam düşmanlığı yapan Ebrehe ve kalabalık fil ordusunu gagalarıyla taşıdıkları taşları atarak yenilmelerine sebep olmuşlardır. Ebabil kuşları Kuran-ı Kerimde geçen nadir kuşlardandır. Bu kuşlar Fil Suresi’nde yer almaktadır.

