Zabıtalar her türlü saldırıya karşı halk sağlığını koruyor

- Gaziantep'te Şahinbey Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gıda denetimlerinde son kullanma tarihi geçmiş bin 511 adet gıda ürünü, 500 kilogram kokmuş et kaçak dolum yapılan 92 adet şampuan ve kozmetik ürün ele geçirdi. Ekipler, denetimlerde kendilerine saldıran kişilerden ise 100 adet kesici ve delici aletlere de el koydu. Halk sağlığı için denetimlerini aralıksız sürdüren Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ruhsat Denetim Müdürlüğü ekiplerinin iş yerlerine yaptığı denetimler sonrasında bin 511 adet son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerine, 500 kg kokmuş et, sucuk ve sakatat ürünlerine ve 92 adet kaçak dolum yapılan kozmetik (şampuan) malzemesine el koydu. Ayrıca ekipler, zabıta ekiplerinin yıl içerisinde görev yaptığı esnada yapılan cezai işlemlere mukavemet edenlerden alınan 100 adet kesici ve delici aletlere de el konuldu. Tarihi geçmiş, kokmuş, bozuk ve kaçak ürünler ise ekiplerin kontrolünde imha edildi. "İhbar edin" Denetimlerin halk sağlığı için yapıldığını belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşlardan halk sağlığını tehdit eden ürünlerin görüldüğünde mutlaka zabıtaya bildirilmesini istedi. İlçe genelinde gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerinin denetimlerini sürdürdüklerini de belirten Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ruhsat Denetim Müdürlüğü ekiplerimiz marketlerde, bakkallarda, kasaplarda ve benzer yerlerde yapılan denetimler sonrası özellikle son kullanma tarihi geçmiş 1.511 adet ürüne el koydu. Bu denetimler sırasında son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin yanı sıra şişeler ve paketler içinde ne olduğu belli olmayan ürünlere de el kondu. Ayrıca okul önlerinde satılan ve çocukların sağlığını tehdit edecek, son kullanma tarihi geçmiş içeriği belli olmayan ürünlerde toplanıldı. Son kullanma tarihi 4 yıl geçmiş kremlere ve kozmetik ürünlerine ve bakkallarda satılan ilaçlara el konuldu. Vatandaşlarımızın da kendi sağlıklarını düşünerek bu konularda duyarlı olmalarını ve ilaçları eczaneden almalarını istiyoruz. Bu tür ürünleri satan yerleri zabıta ekiplerimize günün hangi saati olursa olsun bildirsinler” dedi.

Zabıtaları tebrik etti Belediye Başkanı Tahmazoğlu, denetimlerde zabıta ekiplerinin karşılaştığı saldırı ve mukavamet girişimlerini de hatırlatarak, zorlu koşullara rağmen başarılı bir şekilde görev yapan zabıtalara teşekkür etti. Ele geçirilen delici, kesici aletlerin zabıta ekiplerinin karşılaştığını en iyi şekilde anlattığını ifade eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Yapılan bu denetimler vatandaşın sağlığı için ve bu ürünleri yakalamakta kolay değil. Denetimler sırasında, zabıta ekiplerimiz çarşıda, pazarda korsan geri dönüşümcüler ve izinsiz satış yapanlara da müdahale ediyor. Bu denetimler sırasında mukavemetle de karşılaştıkları oluyor. Bu denetimler sırasında birçok kesici ve delici malzemeye ekiplerimiz tarafından el konuldu. Bu denetimlerinden dolayı Zabıta ekiplerimizi kutluyorum” diye konuştu.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, zabıtanın kamu düzenini sağlamak için görev yapan belediyenin kolluk kuvveti oluğunu hatırlatarak zabıtaların görev yaptığı esnada duygusal davranmaları gerektiğini söyledi.



