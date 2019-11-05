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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Zabıtadan pazarda ıspanak denetimi

Zabıtadan pazarda ıspanak denetimi

denetimlerden detay

Pazarcı Harekete Geç Zabıta 

-zabıta ekipleri detay
-ıspanak satıcıları röp.
-tezgahlardan röp.
-genel ve detay

( İSTANBUL )- Pazarcılardan tek tek numune toplandı İSTANBUL

- İstanbul'da vatandaşların ıspanak ile birlikte tükettiği yabancı ottan zehirlenmesinin ardından harekete geçen Esenyurt zabıta ekipleri, ilçede bulunan pazarda denetlemelerde bulundu. Pazardan numune ıspanak toplayan ekipler, alınan numunelerin incelenmesi üzerine ilgili birimlere gönderileceğini belirtti.
Esenyurt Zabıta Müdürlüğü ekipleri bugün ilçede kurulan pazarları gezerek hem pazarcıları bilgilendirdi hem de ıspanaklardan numune topladı. Çıkan haberler sonrası ıspanak satışlarında yüzde elli azalma yaşandığı görüldü.
Pazarcılar, zehirlenmelerin ıspanağın içerisine karışan yabancı otlardan kaynaklandığını belirterek, vatandaşlara ıspanağı iyi yıkayıp, ayıklanması yönünde tavsiyede bulundu. Ispanakların ellerinde kaldığını vurgulayan satıcılar, tepki olarak çiğ ıspanak yiyip zehirli olmadığını göstermeye çalıştı. “Satışlarda yüzde elli azalma, fiyatlarda ise düşüş” Zehirlenme olaylarının artmasından sonra halden aldıkları ıspanakların elde kaldığını söyleyen Mücahit Canga, "Satışlarda yüzde elli azalma oldu. Mallar elimizde kaldı. Satış resmen yok denecek kadar az. Zararına satışlar yapıyoruz yine de elimizde mal kaldı. Biz bu yabani otları temizledikten sonra ıspanakları tezgahımıza koyuyoruz” diye konuştu.
“Yemediğim ürünü satmam” Zehirlenmelerin ıspanağın içindeki çeşitli yabani otlardan kaynaklandığını söyleyen pazarcı Ali Ay ise, "Ben yemediğim ürünü satmam. Görüyorsunuz çiğ çiğ yiyorum. Kimse ıspanak zehirliyor demesin. İyi ayıklamazsan içindeki zehirli otları doğrarsan zehirler tabi. Burada sesleniyorum iyice yıkayıp güzelce temizleyin otlardan. Tarlada biçerken yaban otlar arasına karışabilir. Ben ürünümü temizledikten sonra tezgaha koyuyorum, gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz” dedi.

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