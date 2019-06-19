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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Zabıta müdüründen ahde vefa örneği

Zabıta müdüründen ahde vefa örneği

HAYDAR ALİYEV PARKINDAN DETAY

Fabrika İlham 

-HAYDAR ALİYEV BÜSTÜNDEN DETAY
-ZABITA MÜDÜRÜ ERDAL BAGANE İLE RÖP.

( IĞDIR -ÖZEL) IĞDIR

- Iğdır Belediyesi Zabıta Müdürü Erdal Bagane, hayranı olduğu Azerbaycan'ın umumi lideri Haydar Aliyev ile dostluğunu anlattı. Iğdır Belediyesi Zabıta Müdürü Erdal Bagane, Azerbaycan'ın umumi lideri Haydar Aliyev ile dostluğunun 1990’lı yıllara dayandığını ve baba oğul seviyesinde bir yakınlığı olduğunu belirtti.
Bagane, “Azerbaycan ekonomisinin çok bozuk olduğu ve o günün şartlarında Iğdır genelinde bir kampanya başlattık. Belediye başkanımız Ali Ağar beydi. 20 kamyon erzak, giyim ve gıda topladık. İçişleri Bakanlığımız nezdinde görevli olarak konvoy başında Nahçıvan’a ben geçiş yaptım. Nahçıvan’a geçiş yaptığımız zaman, Allah rahmet etsin Cumhurbaşkanımız Haydar Aliyev tarafından karşılandım. O günü unutmam mümkün değil. Bizim aramızdaki bağ baba oğul seviyesinde bir ilişkiydi. Haydar Aliyev rahmetlinin elini öptüm yüzümden öptü, Erdal balam hoş gelmişsin dedi.
Biz daha önce Iğdır’a geldiğinde tanışmıştık. Nahçıvan’a kadar bütün halk Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla yolun kenarında bizi selamlıyordu. Daha sonra araçların içindeki malzemeleri ertesi gün dağıtılmak üzere bir fabrikanın bahçesine çektik” dedi.
“Rahmetli bana 'balam' derdi” Bagane, “Azerbaycan umumi lideri Haydar Aliyev bana her zaman 'balam' diye hitap ederdi. Şimdi geldiğimiz noktada Azerbaycan o kötü durumundan kurtuldu. Rahmetli Cumhurbaşkanımın oğlu İlham bey, Azerbaycan’ı son derece modern bir hale getirdi. Azerbaycan ekonomi, siyasal yapılaşma ve dünyaya bakışı ile bir Avrupa devleti oldu. Türkiye ile olan ilişkileri iki devlet bir millet modeli ile. Ben nasıl vatanım Türkiye’yi karşılıksız sevdim ise Azerbaycan da benim vatanım orayı da karşılıksız sevdim. Hiçbir beklentim yok. Nasip olur da İlham beyden bir davet alırsam, rahmetli Cumhurbaşkanımla yaşadığım o günleri yad edip, kendisiyle tanışmak isterim” şeklinde konuştu.

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