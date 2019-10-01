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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Zabıta ekipleri Sanat Parkı’nı seyyar satıcılardan temizledi

Zabıta ekipleri Sanat Parkı’nı seyyar satıcılardan temizledi

Zabıtalara saldırı

İpekyolu Zabıta Memuru Yaya Trafiği Saldırı Seyyar Satıcılar 

-zabıtaların bölgeden eşyaları toplamaları
-Yaşanan gerginlik sonrası detaylar
-Yaralanan zabıtaya müdahale edilmesi

( VAN ) VAN

- Van kent merkezindeki kaldırım ve park işgali başta olmak üzere birçok konuda faaliyet yürüten Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, aylardır çözülmeyen Sanat Parkı’ndaki seyyar satıcılar sorununu çözdü. Kaldırımları işgal ederek, yaya trafiğini güçleştiren, tabure, semaver, mangal gibi malzemelerle doldurdukları Sanat Parkı’nı oturulamaz duruma getiren seyyar satıcılara, zabıta ekiplerince polis nezaretinde müdahalede bulundu. Müdahale esnasında seyyar satıcılar zabıta memurlarına sıcak su ve taşlı saldırıda bulundu. Saldırıda 4 zabıta memuru yaralanırken, polis tarafından olay çıkartan seyyar satıcılar da gözaltına alındı. Kamuya ait alanların hiç kimse tarafından işgal edilemeyeceğini belirten Zabıta Daire Başkanı Osman Sevinç, seyyar satıcıları defalarca ikaz etmelerine rağmen netice alamadıklarını söyledi.

Parkları zapt ederek halkın refah ve huzurunu etkileyen olumsuzlukların bertaraf edildiğini ifade eden Sevinç, Sanat Parkı bundan sonra halkın hizmetine açıldığını belirtti.
Zabıta ekiplerinin zaman zaman seyyar satıcıların saldırısına uğrayıp, ağır tehdit ve hakaretlere maruz kaldığına değinen Sevinç, “İpekyolu Belediyesi sınırları içinde bulunan Sanat Parkı’ndaki olumsuzluklar artık son buldu. İpekyolu Belediyesi sorumluluğu altında olmasına ve bizim defalarca uyarmamıza rağmen İpekyolu bu işe el atmadı. Vatandaştan gelen yoğun şikayet üzerine biz bu işe el attık. Kaldırımlar ve parklar kimsenin babasının malı değil. Buralar kamuoyuna açık. Kimse buraları işgal edemez. Utanmadan bir de kağıda yazı yazıp duvara asmışlar, ‘Lütfen Çay İçmeyenler Masaları İşgal Etmesinler’ diye. Böyle bir rezillik olamaz. Biz bu işte kararlıyız. Allah’ın izniyle bu sorunu bitireceğiz’’ diye konuştu.

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