"Yüzyılın Anlaşması" paneli - LONDRA - Panelden görüntüler - Ortadoğu uzmanı İngiliz gazeteci Bill Law ile röportaj - Arap İnsan Hakları Örgütü araştırmacısı Hannah Philips ile röportaj - Filistin Dayanışma Kampanyası yöneticisi Jenny Lynn ile röportaj - Ortadoğu uzmanı İngiliz gazeteci Bill Law: - "Kushner’in başardığı şeyin gücünü tanımak ve Filistin devletinin kuruluşu için teşkil ettiği tehdidi görmek zorundayız" - Arap İnsan Hakları Örgütü araştırmacısı Hannah Philips: - "İngiliz hükümeti ABD’nin bu planına karşı durmalı ve İsrail’e daha fazla silah satmaya da son vermeli" - Filistin Dayanışma Kampanyası yöneticisi Jenny Lynn: - "Yüzyılın Anlaşması girişimi bizim cesaretimizi kıramaz. Dünya çapında kamuoyunu Filistin davasının yanına çekmeye kararlıyız"LONDRA (AA) - Ortadoğu uzmanı İngiliz gazeteci Bill Law, ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner’in hazırladığı “Yüzyılın Anlaşması” planının Filistin devletinin kuruluşu için teşkil ettiği tehdidin görülmesi gerektiğini söyledi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım