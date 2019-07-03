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03 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
'Yüzyılın Anlaşması' paneli - LONDRA

'Yüzyılın Anlaşması' paneli - LONDRA

"Yüzyılın Anlaşması" paneli - LONDRA - Panelden görüntüler - Ortadoğu uzmanı İngiliz gazeteci Bill Law ile röportaj - Arap İnsan Hakları Örgütü araştırmacısı Hannah Philips ile röportaj - Filistin Dayanışma Kampanyası yöneticisi Jenny Lynn ile röportaj - Ortadoğu uzmanı İngiliz gazeteci Bill Law: - "Kushner’in başardığı şeyin gücünü tanımak ve Filistin devletinin kuruluşu için teşkil ettiği tehdidi görmek zorundayız" - Arap İnsan Hakları Örgütü araştırmacısı Hannah Philips: - "İngiliz hükümeti ABD’nin bu planına karşı durmalı ve İsrail’e daha fazla silah satmaya da son vermeli" - Filistin Dayanışma Kampanyası yöneticisi Jenny Lynn: - "Yüzyılın Anlaşması girişimi bizim cesaretimizi kıramaz. Dünya çapında kamuoyunu Filistin davasının yanına çekmeye kararlıyız"LONDRA (AA) - Ortadoğu uzmanı İngiliz gazeteci Bill Law, ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner’in hazırladığı “Yüzyılın Anlaşması” planının Filistin devletinin kuruluşu için teşkil ettiği tehdidin görülmesi gerektiğini söyledi.

İsrail Cesar Hükümet Araştırmacı 

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