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01 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Yüzme havuzunda büyük panik...Onlarca çocuk hastanelik oldu

Yüzme havuzunda büyük panik...Onlarca çocuk hastanelik oldu

ÇOCUKLARIN SALONDAN ÇIKMASI

İlk Müdahale Yüzme Havuzu Öğretmenler Öğretmen Kazan Dairesi 

-AMBULANSA BİNDİRİLMESİ
-OKSİJEN VERİLMESİ
-AİLELERDEN DETAYLAR
-AFAD EKİBİNİN GELMESİ

( BURSA )- Çok sayıda çocuk klordan etkilendi BURSA

- Bursa’daki bir yüzme havuzunun klor seviyesi yükselince 30’a yakın çocuk hastanelik oldu. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Atıcılar mahallesindeki yüzme havuzunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 30’a yakın çocuk ve aileleri yüzme öğrenmek için havuzunda öğretmenleri eşliğinde ders alıyordu. Suyu temizlemek için kazan dairesinde bulunan klor bidonu devrildi. Suyun içinde ve kenarında bulunan çocuklar panikle kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulanslar, klordan etkilenen çocuklara ilk müdahaleyi yaparken, AFAD ekipleri ise ellerindeki cihazlarla içeriye girerek incelemede bulundu.
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