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24 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yüzlerce esnafın dev kahvaltı sofrasında buluşması havadan görüntülendi

Yüzlerce esnafın dev kahvaltı sofrasında buluşması havadan görüntülendi

drone çekimi

Uzunlu Sabah Kahvaltısı Çekim 

-başkanın esnafı selamlaması
-kahvaltı sofraları
-başkan ile röportaj

( İSTANBUL )- Ümraniye'de dev kahvaltı sofrasında Başkan Yıldırım ile esnaf buluştu İSTANBUL

- Ümraniye'de Alemdağ Caddesi'nde bulunan yüzlerce esnaf dev kahvaltı sofrasında bir araya geldi. Metrelerce uzunluktaki kahvaltı sofrası havadan görüntülenirken, burada esnafla buluşan Başkan İsmet Yıldırım, "Alemdağ Caddesi İstanbul’un en prestijli caddesi haline gelecek" dedi.
Ümraniye Belediyesi, Alemdağ Caddesi'nde düzenlediği kahvaltı programıyla yaklaşık bin esnafı bir araya getirdi. Dev kahvaltı sofrasında buluşan esnaf burada hep birlikte kahvaltı yaptı. İlçedeki esnaflarla sık sık buluşan ve onlarla istişare eden, görüşlerine büyük önem veren Başkan Yıldırım, Alemdağ Caddesi’nde esnaflarla kaynaşmak için düzenlenen kahvaltı programına katıldı.
Düzenlenen kahvaltı programına bölge esnafı ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Başkan Yıldırım programda esnaflarla tek tek görüşerek onların görüş ve önerilerini dinledi, yapılacak hizmetlerle ilgili bilgi verdi. Başkan Yıldırım esnafa bu tarz programların devam edeceğini belirterek, “Alemdağ Caddemiz bizim prestij caddemiz. Burada yeni düzenlemeler yapmak için esnaf ile bir araya geldik. Bin kişi ile bu sabah kahvaltısında bir araya geldik. İstişareler yaptık. Zaman zaman bunları yapacağız. Burası İstanbul’un en prestijli caddesi haline gelecek. Hem fiziki şartları ile hem de esnafın kalitesi ile buraya İstanbul akacak. Bir yıl içerisinde burayı tanzim etmek istiyoruz” dedi.
Öte yandan yüzlerce esnafın buluştuğu dev kahvaltı sofrası drone ile havadan görüntülendi.
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