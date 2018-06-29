Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
'Yüzer Engelli Güneşlenme Terası' - MUĞLA

'Yüzer Engelli Güneşlenme Terası' - MUĞLA

"Yüzer Engelli Güneşlenme Terası" - MUĞLA - Terastan görüntü - Engellilerden görüntü - Denize giren engellilerden görüntü - Belediye Başkanı Behçet Saatcı'nın açıklaması - Bedensel engelli Kader Koca'nın konuşması"Yüzer Engelli Güneşlenme Terası" - Muğla 'da engellilerin denize girebilmesi ve güneşlenmesi için yapılan teras kullanıma açıldıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Fethiye ilçesinde, engellilerin denize girebilmesi ve güneşlenmesi için yapılan "Yüzer engelli güneşlenme terası" kullanıma açıldı.Fethiye Belediyesince Foça Mahallesi'ndeki Çalış Plajı'na yapılan terasın açılış törenine, Belediye Başkanı Behçet Saatcı, engelliler ve aileleri katıldı.
Saatcı, burada yaptığı konuşmada, terasla engelli bireylerin de rahatça denize girip güneşlenebileceğini söyledi.

Behçet Saatcı, platformla engellilerin denize girmeleri için her türlü kolaylığın sağlandığını da kaydetti.
Terası kullanan bedensel engelli Kader Koca ise kendilerine bu imkanı sağlayan herkese teşekkür etti.Daha önce denize girmekte güçlük çektiklerini belirten Koca, "Fethiye'de ilk kez böyle bir platform oldu. Bütün engelli arkadaşlarımla rahatça denize girebileceğiz." dedi.

Açılış Töreni Bedensel Engelli 

İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde KonuştuCumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde Konuştu
Suruçta Otomobilde Oy Pusulaları BulunduSuruçta Otomobilde Oy Pusulaları Bulundu
Tarihi An! 3.Havalimanına İlk İnişTarihi An! 3.Havalimanına İlk İniş
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attıCumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı
Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...
AK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın EttiAK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı