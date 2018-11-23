“Yüzde 100” Sergisi sanatseverlerle buluştu

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( İSTANBUL )- Atatürk’ün Samsun’a çıkışı 100’üncü yılında resimlerle anlatıldı İSTANBUL



- 19 Mayıs 1919’un 100’üncü yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla Prof. Dr. Metin Eker’in “Yüzde 100” isimli sergisi sanatseverlerle buluştu. 42 eserin yer aldığı sergide Kurtuluş Savaşı, Milli Mücadele, Mustafa Kemal Atatürk, kahramanlık temaları resimlerle anlatıldı. 19 Mayıs 1919’un 100’üncü yıl kutlamaları kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Eker’in “Yüzde 100” isimli serginin açılışı gerçekleştirildi.

Unıq İstanbul’da gerçekleşen açılışa Eker’in yanı sıra Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, çok sayıda sanatsever katıldı.

42 eserin yer aldığı sergide Kurtuluş Savaşı, Milli Mücadele yeniden doğuş, Mustafa Kemal Atatürk, halk, kahramanlık temaları renklerle tuvale yansıtıldı. Hazırlanması yaklaşık 1 yıl süren sergiyi sanatseverler de dikkatle inceledi. Eker, sanatseverlerin sergide Atatürk’ün Samsun’a çıkışına dair kesitleri görebileceğini ifade ederken herkesi sergiyi görmeye davet etti. “Milliyetçi ve manevi duyguları resme yansıtmış bir sergi” Sergideki resimlerin çok önemli çalışmalar olduğunu ve gençlerin özellikle sergiyi gelip görmelerini isteyen Samsun Valisi Osman Kaymak, “Sergiyi gezdim ve gerçekten çok etkilendim özellikle Kurutuluş Savaşı’nı savaş anlarını canlandıran, milliyetçi ve manevi duyguları resme yansıtmış bir sergi. Gerçekten bütün sanatseverlerin bu sergiyi görmesini istiyorum” dedi.

“Hazırlamış olduğu resimler çok kayda değer” Sergideki çalışmaları çok anlamlı bulduğunu ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, “ Bundan sonra Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas Kongreleriyle beraber Ankara’ya kadar bu proje devam edecek. O yılları yaşatma, unutturmama adına hocamızın hazırlamış olduğu resimler çok kayda değer. Samsun’un tanıtılması adına, 100’üncü yılın en iyi şekilde icra edilmesi adına bu başlangıcı ben çok önemli buluyorum” diye konuştu.

“Serginin esas amacı mahiyetini de biçimlendiriyor” Sergideki her eserin kendisi için çok özel olduğunu belirten Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Eker, “ Büyüklü küçüklü 42 tane eser var. Yaklaşık 1 yıllık bir süreç içerisinde sonuçlanan resimler oldu. Serginin esas amacı mahiyetini de biçimlendiriyor. Amaç 19 Mayıs’ın Atatürk’ün Samsun’a çıkışının, Milli Mücadele’nin başlangıcının 100’üncü yılı. İçeriğe baktığımızda Kurtuluş Savaşı, Milli Mücadele yeniden doğuş, Mustafa Kemal Atatürk, halk, kahramanlık nitelikleri işlenmiş durumda” ifadelerini kullandı. Sergi 30 Aralık tarihine kadar Unıq İstanbul’da sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

