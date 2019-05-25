Yuvasından düşen kartal yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı - HATAY
- Genel detay - İtfaiye ekiplerinin yavru kartalı yuvaya bırakmasıYuvasından düşen kartal yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardıHATAY (AA) - Hatay 'ın Dörtyol ilçesinde kartal yavrusu, düştüğü ağaçtaki yuvasına itfaiye ekiplerince tekrar konuldu.Yeşil Mahallesi'nde bir çam ağacının tepesindeki yuvasından düşen kartal yavrusunu gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.Bölgeye giden itfaiye ekipleri, henüz uçamayan hayvanın herhangi bir yarasının olmadığını belirledi.Kartal yavrusu, itfaiye aracının merdiveniyle yuvasına bırakıldı.
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