Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Yusuf Harputlu’dan mağazada çalışanı kadınlara dayak

Yusuf Harputlu’dan mağazada çalışanı kadınlara dayak

Yusuf Harputlu'nun daha önceki tartışmasından görüntü(arşiv görüntü)

Hastane Otel Görevlisi Kamera Beyköy Giyim Mağazası 

-Mağazadan fotoğraflar

( İSTANBUL )- Daha öncede Kırşehir'de otel görevlisiyle tartışmıştı- Mağaza savaş alanına döndü İSTANBUL

- Türkücü Yusuf Harputlu iddiaya göre, eşiyle gittiği mağazada kadın çalışanları darp etti. Kadın çalışanlar Harputlu‘dan şikayetçi olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan Harputlu, daha öncede Kırşehir'de bir otel görevlisiyle tartışmış o anlar güvenlik kameralarına yansımıştı. Olay; 1 Ekim Günü Alibeyköy’de, İsfanbul Tema Park AVM içinde bulunan bir mağazada meydana geldi. İddiaya göre, AVM içerisindeki bir giyim mağazasına giren Harputlu çifti bir pantolon beğendi. Eşi Berfin Harputlu'nun beğendiği pantolonun farklı rengini isteyen Yusuf Harputlu, olumsuz yanıt alınca sinirlenerek ‘Ben Yusuf Harputlu’yum, benim kim olduğumu biliyor musunuz’ diyerek 2 kadın çalışanı darp etti. Mağazada bulunan aksesuarlara da zarar veren Harputlu, çalışanların telefonları duvara fırlattı. Olay sonrası mağaza savaş alanına döndü. AVM güvenliğinin olaya müdahalesinin ardından 2 kadın çalışan hastanede tedavi altına alındı. Tedavi sonrası darp raporu alan kadın çalışanlar, Alibeyköy Polis Karakolu’na gelerek Harputlu’dan şikayetçi oldu. Harputlu, hakkında olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan Harputlu, daha önce Kırşehir'de bir otel görevlisiyle tartışmış o anlar güvenlik kameralarına yansımıştı.
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Ölüm Hollandalı kızı tatilde yakaladıÖlüm Hollandalı kızı tatilde yakaladı
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı