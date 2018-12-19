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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yurtta kış - KAHRAMANMARAŞ

Yurtta kış - KAHRAMANMARAŞ

- Araçların geçişiYurtta kış - Kilis, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş 'ta yoğun sis ve sağanak yaşamı olumsuz etkiliyorKİLİS (AA) - Kilis, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş 'ta yoğun sis ve sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.Kilis kent merkezinin yanı sıra Elbeyli, Polateli ve Musabeyli ilçelerinde görülen yoğun sis nedeniyle yüksek kesimlerde görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü.Kilis - Hatay ve Kilis - Gaziantep güzergahında seyreden sürücüler, araçlarının sis lambalarını açarak ilerleyebiliyor.Yetkililer, sürücülerin sis dolayısıyla araç takip mesafesini korumaları, emniyet kemeri takmaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıda bulundu. - ŞanlıurfaŞanlıurfa ile kentin ilçeleri Akçakale, Harran ve Ceylanpınar ilçelerinde sis ile yağmur etkili oluyor. Görüş mesafesinin yer yer 40 metreye kadar düştüğü ilçelerde araçlar zorlukla ilerliyor.Yağış nedeniyle Şanlıurfa kent merkezi ile ilçe merkezlerindeki bazı caddelerde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için sürücüleri uyarıyor.Hava sıcaklığın 10 derece ölçüldüğü kentte, yağışın etkisini yarına kadar sürdürmesi bekleniyor. - Kahramanmaraş Kahramanmaraş 'ta yağış dolayısıyla cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.Trafikteki aksamalara karşı trafik ekipleri ana arter ve kavşaklarda önlem aldı.

Güzergah Emniyet Kemeri Trafik Yoğunluğu Aşırı Hız Çakal 

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