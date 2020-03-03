Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Yurt ışıkları Mehmetçik için yandı

Yurt ışıkları Mehmetçik için yandı

Drone ile detay

Şehit Hava Saldırısı İdlib Öğrenciler Saldırı 

-TSK yazısından detay
-Kız öğrencilerin bayrak etrafında toplanmasından detay
-slogan atılması

( KARABÜK )- Yurt ışıkları ile ‘TSK’ koreografisi oluşturdular- Türk Bayrağı etrafında toplanan öğrenciler şehitleri andı KARABÜK

- Karabük’te KYK yurdunda kalan öğrenciler, Mehmetçiğe destek amacıyla odalarındaki ışıklardan ‘TSK’ koreografisi oluşturdu.Mehmetçiğe Türkiye’nin dört bir yanından destek gelirken, bir destek de kız öğrenci yurdundan geldi. Karabük Üniversitesi kampüsü içinde Asiye Hatun Kız KYK yurdunda kalan öğrenciler, Suriye’nin İdlib kentinde rejim unsurları tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olan askerleri anmak ve Mehmetçiğe destek olmak amacıyla odalarının ışıklarıyla koordineli bir şekilde ‘TSK’ yazısı oluşturdu. Kent genelinde görünen ve drone ile havadan görüntülenen TSK koreografisi vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.Katip Çelebi Kız Yurdunda bulunan öğrenciler de Türk Bayrağı etrafında toplanarak İdlib'de şehit düşen Mehmetçiklerin isimlerini tek tek okudu ve 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez' sloganı attılar.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Ağlayan polisi şehit yakını teselli ettiAğlayan polisi şehit yakını teselli etti
Şehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılarŞehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılar
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı