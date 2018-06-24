Yurt genelinde oy sayım işlemleri sürüyor



- Konya’da oy verme işlemlerinin sona ermesinin ardından sayımı tamamlanan oylar adliyeye teslim edilmeye başlandı. Türkiye’de olduğu gibi Konya’da da oy verme işlemleri saat 17.00 itibariyle sona erdi. Açılan sandıklardaki oyların sayımının ardından oy pusulaları sandık başkanları ve polis eşliğinde Konya Adliyesine getirilmeye başlandı.(ADANA) - Adana’da oy torbaları seçim kurullarına getiriliyor ADANA



- Adana’da oy sayma işlemi tamamlanan sandıkların torbaları seçim kurullarına gelmeye başladı.

Cumhurbaşkanı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri dolayısıyla Adana’da oy verme işleminin ardından sayımı bitirilen oylar, torbalarıyla ilçe seçim kurullarına getirilmeye başladı.

İlçe seçim kurullarında yoğun güvenlik önlemi alındı. 5 bin 533 sandıkta 1 milyon 525 bin seçmenin ise oy kullanması bekleniyordu.(MERSİN) - Mersin'de oy verme işlemleri tamamlandı MERSİN



- Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi için oy verme işleminin tamamlanmasının ardından, Mersin'de okullarda sayımı tamamlanan oy pusulaları yüksek seçim kuruluna getirilmeye başladı.

Mersin'de 1 milyon 270 bin 128 seçmenin büyük bölümünün oy kullandığı referandumda, oy kullanma işlemi olaysız sona erdi. İl genelinde 3 bin 896 sandıkta oy kullanılırken, açılan sandıklardaki oylar sayılmaya başlandı. Sayım işlemi biten oylar, tutanaklarla oy torbalarına doldurularak adliyeye getirilmeye başlandı. Sandık görevlilerin polisler eşliğinde getirdikleri oylar, ilçe seçim kurullarına teslim ediliyor. Öte yandan, Mersin Adalet Sarayı etrafında çok sıkı güvenlik önlemleri alındı. Adliye binasının çevresi bariyerlerle kapatılırken, çok sayıda polis de görev aldı.(DİYARBAKIR) - Diyarbakır’da oy torbaları gelmeye başladı DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da oy sayma işlemi tamamlanan sandıkların torbaları seçim kurullarına gelmeye başladı.

Diyarbakır oy verme işleminin sona ermesinin ardından sayılan sandıkların torbaları seçim kurullarına gelmeye devam ediyor. Adliye binasında her ilçe için özel bir koridor oluşturulurken, güvenlik önlemleri kapsamında adliye binası çevresindeki yollar demir bariyerlerle çevrilip trafiğe kapatıldı. Diyarbakır’da 3 bin 321 sandıkta 1 milyon 23 bin 377 seçmenin oy kullanması bekleniyor.(İZMİR) - İzmir’deki oylar İl Seçim Kurulu’na getirilmeye başlandı İZMİR



- 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimi’ne oy verme işlemleri sona ererken sayılan oylar İzmir İl Seçim Kurulu’na getirilmeye başlandı. Konak Kültürpark içerisinde bulunan İl Seçim Kurulu’na birer-ikişer çuvallarla getirilemeye başlanan oyların tasnifine devam ediliyor. (ISPARTA) - Isparta’da ilk sandıkların açılmasıyla oy sayımları başladı ISPARTA



- Isparta’da oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından ilk sandıklarda sayım başladı.

Türkiye genelinde saat 17.00 itibariyle oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından Isparta Şehit Ali İhsan Kalmaz (ŞAİK) Lisesi’nde sandıklar açılmaya başlandı. ŞAİK Lisesi’ndeki 1185 nolu sandıkta sayım işlemi öncesinde, listede imzası bulunan seçmenler ile oy pusulaları sayıları karşılaştırılarak, zarfların mühür kontrollerinin ardından açık tasnif yapıldı. Tasnif işleminin tamamlanması sonrasında sandık başkanı tarafından ilk olarak Cumhurbaşkanlığı oyları sayımı gerçekleştirildi.

Sayım işleminde daha sonra partilerin aldıkları oy oranlarının belli olması için sayım yapıldı.

