Yurt dışında kullanılan oyların sayımına başlandı - ANKARA
- Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi - Yurt dışında kullanılan oyların sayımı yapılan ATO Kongre Merkezi önüYurt dışında kullanılan oyların sayımına başlandı - Yurt dışında kullanılan oyların sayımına ATO Kongre Merkezi'nde başlandıANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için yurt dışında kullanılan oyların sayımına ATO Kongre Merkezi'nde başlandı.Görevliler kongre merkezine güvenlik kontrolünden geçirilerek alındı. 60 ülke ve 123 temsilcilikte kullanılan oyların içinde bulunduğu sandıklar 9 gruba ayrıldı.Oy sayımından önce görevliler yemin ederken, sandıklar, saat 17.00'de oy verme işleminin sona ermesinin ardından açılmaya başlandı.Kongre merkezinde, yaklaşık 8 bine yakın görevli bulunuyor.