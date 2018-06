- Yurt Dışı Oyları, Abd'den Yola Çıktı

-- Araçlara taşınması

- ABD’de kullanılan oylar, Türkiye’ye gitmek üzere yola çıktı. ABD’de New York, Washington D.C., Boston, Miami, Houston, Chicago ve Los Angeles konsolosluklarında kurulan seçim sandıklarında 9 Haziran - 17 Haziran tarihleri arasında kullanılan oylar, 17 Haziran günü yerel saatlerle 21.00’de oy kullanımının sona ermesinin ardından diplomatik kuryeler ve sandık görevlileri eşliğinde Türkiye’ye doğru yola çıktı. Los Angeles’ta oylar sayıldı ve oy çuvallarına konarak mühürlendi. Sandık kurulu, müşahitler ve siyasi parti görevlilerinin gözetiminde tekrar diplomatik torbalara yerleştirilerek mühürlenen 4 bin 43 oy zarfı, 18 Mart’ta Los Angeles - Türkiye seferini gerçekleştirecek Türk Hava Yolları’nın planlı uçuşuna yetiştirilmek üzere Los Angeles Uluslararası Havalimanına getirildi.

Aralarında Türkiye Cumhuriyeti Los Angeles Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu ve Seçim Komisyonu Üyesi Gökhan Kurtoğlu’nun, Sandık Komisyonu Parti temsilcisi Arzı Arda Koşar’ın ve 5 diplomatik kuryenin bulunduğu 7 kişilik grubun eşlik ettiği oy pusulaları, burada güvenlikten geçerek Los Angeles- İstanbul seferini gerçekleştiren TK10 sefer sayılı uçağın kabin bölümüne alındı. Los Angeles’tan yerel saat ile 18.30’da havalanan oy pusulaları, yaklaşık 13 saatlik bir uçuşun ardından 19 Haziran’da Türkiye saati ile 17.40’da İstanbul Atatürk Havalimanı’na inecek. Ardından İstanbul’da yerel parti temsilcileri ve seçim görevlilerine teslim edilecek ve oradan Ankara’ya taşınacak ve Ankara Ticaret Odası’nda güvenlik altına alınarak 24 Haziran saat 17.00’da Türkiye’de gerçekleşecek seçimlerde sandıklar kapanıncaya kadar bekletilecek. Daha sonra açılacak oy çuvalları diğer yurt dışı seçim bölgelerinde gelen oylarla birlikte burada sayılarak yurt içi oylarına eklenecek. “New York’ta kullanılan oylar Türkiye’ye gönderildi” Türk vatandaşları, 24 Haziran'da Türkiye’de gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 27’inci dönem milletvekili seçimi için yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işleminin 17 Haziran’da sona ermesinin ardından New York'ta kullanılan oylar mühürlü torbalarla Türk Hava Yolları'nın (THY) tarifeli uçağıyla Türkiye'ye gönderildi. Türkiye'nin New York Başkonsolosu Ertan Yalçın, Başkonsolos yardımcıları ve siyasi parti temsilcileri, oy verme süreci, oyların torbalanması ve gönderme işlemini birlikte gerçekleştirdi. New York bölgesindeki kayıtlı seçmenlerin New York Başkonsolosluğunda kullandığı oyların bulunduğu turuncu renkli oy torbaları, Pazartesi gecesi siyasi parti temsilcileri ve New York Başkonsolosluğu'ndan diplomatlar eşliğinde diplomatik kuryelere teslim edildi. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) talimatlarına göre her iki oy çuvalı için bir diplomatik kurye görevlendirilirken, uçakta her torba için bir koltuk ayrıldığı açıklandı. New York'tan gönderilen oy torbalarının Türkiye'de Yurtdışı İlçe Seçim Kurulu'na teslim edileceği belirtildi.