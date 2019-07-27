Yüreğir'de silahlı saldırı: 2 yaralı - ADANA

- Olay yeri görüntüleri - 112 Sağlık ekiplerinin yaralıları hastahaneye taşıması Adana 'da silahlı saldırı: 2 yaralı - Merkez Yüreğir ilçesinde kahvehane önünde oturan iki kişi, yüzleri maskeli iki saldırgan tarafından tabancayla vurularak yaralandıADANA (AA) - Adana 'da kahvehane önünde oturan iki kişi, yüzleri maskeli iki saldırganın açtığı ateşle yaralandı.Merkez Yüreğir ilçesi Çukurova Caddesi'ndeki bir kahvehanenin önüne motosikletle gelen yüzleri maskeli iki kişi, kahvehane önünde oturan Mehmet Beşir (62) ile Şeyhmuz Alp'e (52) tabancayla ateş etti.Yaralanan Beşir ve Alp, ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.Olayın ardından kaçan saldırganların yakalanmasına çalışılıyor.
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