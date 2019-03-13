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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yunus ekipleri yaşlı adamın yüzünü güldürdü - DÜZCE

Yunus ekipleri yaşlı adamın yüzünü güldürdü - DÜZCE

- Yunus ekiplerinin ziyaretinden detaylar - Feyzullah Özcan'dan detay - Polis memuru İsmail Memiş ve Feyzullah Özcan ile röportaj - Polis memurlarının odadan ayrılışları - Düzce 'de 15 gündür hastanede tedavi gören kimsesiz yaşlı adamı yunus ekipleri ziyaret ederek sevindirdiDÜZCE (AA) - Düzce 'de yunus ekipleri, 15 gündür hastanede tedavi gören kimsesiz yaşlı adamı ziyaret ederek yüzünü güldürdü.Kalp yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle Düzce Atatürk Devlet Hastanesi kardiyoloji servisinde tedavi gören 71 yaşındaki Feyzullah Özcan, hasta bakıcılarına ve doktorlara ziyaretçisinin olmamasından üzüntü duyduğunu söyledi.

Hasta bakıcılarının durumu iletmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri, yaşlı adamı ziyaret ederek çiçek takdim etti.Ziyaretten büyük mutluluk duyan Özcan, duygulu anlar yaşadı.Polis memuru İsmail Memiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Feyzullah Amca'nın yalnız olmasına üzüldüğünü duyduklarında amirlerinden izin alarak ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.

Özcan'ı tedavisi bitene kadar ziyaret edeceklerini belirten Memiş, "Onun mutlu olduğu kadar biz de çok memnun kaldık. Yalnız kalmayacak artık." dedi.

Hastane Muhabir Memur Yaşlı Adam 

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