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30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Yunus balıkları İstanbul Boğazı’nda avlandı

Yunus balıkları İstanbul Boğazı’nda avlandı

Yunusların deniz yüzeyine çıkıp dalması

Yunuslar Yunus Balıkları 

-Boğazdan görüntü

( İSTANBUL - ÖZEL)- Yunusların gösterisi izleyenleri mest etti İSTANBUL

- İstanbul Boğazı’nda balık sürülerini avlamaya çalışan yunuslar seyrine doyum olmayan görüntüler oluşturdu. İstanbul Boğazı’nda balık sürülerinin peşinden giden yunus balıklarının gösterisi izleyenleri mest etti. Deniz yüzeyine çıkıp dalan yaklaşık 5 yunus, balıkları avlamaya çalıştı. Takıldıkları balık sürüsünün peşinden kıyıya kadar gelen yunus balıkları vatandaşların ilgisini çekti. Yaklaşık 1 saat boyunca boğazda avlanan yunuslar yine geldikleri gibi bir anda ortadan kayboldu. (SA-HB-
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