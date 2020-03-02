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02 Mart 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Yunanlıların ölüme terk ettiği göçmenleri Türk Sahil Güvenlik kurtardı

Yunanlıların ölüme terk ettiği göçmenleri Türk Sahil Güvenlik kurtardı

-Çeşme İskelesine getirilen göçmenlerden detay

Nani 

--Göçmenlerden gelen detay
--Röportaj detayları

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’in Çeşme ilçesinden Yunanistan’a botlarla yola çıkan göçmenler, Yunan Sahil Güvenlik Komutanlığının kötü muamelesine maruz kalırken, yakıtları ve motoru alınan, ölüme terk edilen göçmenleri Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtardı. Göçmenlere Avrupa kapılarının açılmasının ardından geçişlerin en yoğun olduğu İzmir’in Çeşme ilçesinde hareketlilik yaşanıyor. Bir grup göçmen de, Çeşme sahillerinden botlarla Sakız Adası’na geçmek için deniz açıldı. Bir müddet sonra Sakız Adasına yaklaşan göçmenleri Yunan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri durdurdu. Adeta ölüme terk ettiler Yunan ekibi, göçmenlerin önce yakıtlarını ve motorunu aldı. Yunan Sahil Güvenlik Komutanlığı, ardından da ortada kalan göçmenlerin etrafından dolaşarak dalga oluşturdu. Ölüme terk edilen göçmenler saatlerce denizde mahsur kalırken, imdatlarına ise Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yetişti. Bölgeye bir botla giden Türk Sahil Güvenlik ekibi, hemen göçmenleri botlara aldı. Ekipler ayrıca denizde yola çıkan ve motoru bozulan başka bir göçmen botuna da yardım elini uzattı. Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 120’nin üzerinde göçmen, daha sonra Çeşme İskelesine getirildi.

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