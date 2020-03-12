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12 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Yunanlılar, sınırın 100 metre gerisine yeni tel duvar inşa ediyor

Yunanlılar, sınırın 100 metre gerisine yeni tel duvar inşa ediyor

tampon bölge

Mülteci Güvenlik Güçleri Nani Tampon Bölge Sınır Kapısı 

-sınır hattı
-yeni tel duvar inşası
-genel ve detaylar

( EDİRNE )- Sınırda bulunan jiletli tel hattının 100 metre gerisine harıl harıl yeni tel duvar yapıyorlar EDİRNE

- Avrupa gitme hayaliyle Pazarkule-Kastanies sınır kapısı arasında bulunan ‘tampon’ bölgede bekleyen mülteciler için Yunanistan yeni tedbirler almaya devam ediyor. Mevcut jiletli tel sınır hattını güçlendiren Yunanlılar, şimdi de mevcut hattın 100 metre gerisine, yeniden tel duvar inşa ediyor. Yunanistan güvenlik güçleri, iş makineleri ile sınırın 100 metre gerisinde, sınır hattı boyunca iş makineleri ile yeni demir kazıklar çakmak suretiyle, tel duvar inşa ediyor.
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