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13 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Yunanistan, Kastanies Sınır Kapısı'na beton bloklar yerleştirdi - EDİRNE

Yunanistan, Kastanies Sınır Kapısı'na beton bloklar yerleştirdi - EDİRNE

- Pazarkule - Kastanies sınır kapısından detay görüntüler - Yunanistan tarafından Kastanies Sınır Kapısı'na beton bloklar yerleştirme - Yunan güvenlik güçlerinin sığınmacılara gaz fişeği ile müdahalesi - Gaz bombasından etkilenen sığınmacılar - Atılan gaz fişekleri Pazarkule Sınır Kapısı içerisindeki jandarma karakolunun bahçesine düşmesiYunanistan, Kastanies Sınır Kapısı'na beton bloklar yerleştirdi - Beton blokların üzerine çıkan Yunanistan sınır birlikleri gaz fişekleriyle sığınmacıları direkt hedef aldıEDİRNE (AA) - Yunanistan, sığınmacıların geçişini genellemek için Kastanies Sınır Kapısı'na beton bloklar yerleştirdi.Avrupa'ya geçmek için Edirne 'ye gelen sığınmacıların, Pazarkule - Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölge ve yakınındaki ağaçlık alanda bekleyişleri devam ediyor.Yunanistan tarafından Kastanies Sınır Kapısı'na kamyonla taşınan 1,5 metre yüksekliğindeki beton bloklar, ekskavatörle sınır kapısının girişine yerleştirildi.Yunan güvenlik güçleri bu sırada blokların üzerine çıkarak kapıya yaklaşan sığınmacıları gaz bombasıyla direkt hedef aldı.Sığınmacılar göz yaşartıcı gazın etkisiyle tampon bölgeden uzaklaştı.Yunanistan hudut birliklerinin attığı 3 gaz fişeği ise Pazarkule Sınır Kapısı içerisindeki jandarma karakolunun bahçesine düştü.

Jandarma Karakolu Güvenlik Güçleri Sığınmacılar Göz Yaşartıcı Gaz Sınır Kapısı 

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