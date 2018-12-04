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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Yunanistan'ın gönderdiği kaçak göçmenler donarak öldü

Yunanistan'ın gönderdiği kaçak göçmenler donarak öldü

Meriç İlçe Devlet Hastanesi

Kaçak Göçmen Jandarma Güvenlik Güçleri Akalan Hanlı 

-Göçmen Konvoy Otobüs

( EDİRNE ) - Yunanistan'ın Türkiye sınırına geri gönderdiği 3 kaçak göçmen donarak öldü EDİRNE

- Edirne'nin Meriç ilçesinde Yunanistan'ın geri gönderdiği 3 kaçak göçmen donarak ölmüş halde bulundu. Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı ve Akçadam köylerinde, Hudut Kartalları ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, Yunan güvenlik güçleri tarafından kıyafetleri alınıp geri gönderdiği iddia edilen 3 kaçak göçmenin cansız bedeni bulundu. Donarak öldüler Göçmenlerin, ilk belirlemelere göre soğuktan donarak hayatlarını kaybettikleri tespit edildi. Öte yandan, Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenlerin önemli bir geçiş noktası konumunda bulunan Edirne'nin Meriç ilçesinde, jandarma ekipleri ve hudut kartalları koordinesinde bu yıl içerisinde 18 binin üzerinde kaçak göçmen yakalandığı öğrenildi. (KU-MK-Y)
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