Yunanistan'ın almadığı mülteciler yüzerek Türkiye'ye geri döndü

-yüzerek karşıya geçmeleri

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( EDİRNE ) EDİRNE



- Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmeye çalışan bir grup mülteci, Yunan askerleri tarafından ülkeye alınmayınca geri dönmek zorunda kaldı. 2 gün boyunca aç kaldıklarını belirten gençler yüzerek Türkiye'ye döndü. İdlib'te yaşanan hain saldırının ardından Türkiye, Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilere engel olmayacağını açıklamış, haberin ardından mülteci gruplar sınıra akın etmişti. Binlerce mülteci sınırı geçerken bazıları da Yunanistan askerlerine yakalandı. Bunlardan bir grup Afgan mülteci, Meriç nehri üzerinde bulunan bir ada da 2 gün aç susuz bırakıldı. Yunanistan tarafından alınmayan ve içlerinde soğuktan hastalananların bulunduğu grup Türkiye'ye dönebilmek için buz gibi suya girdi ve yüzerek Türkiye'ye geri döndü.



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