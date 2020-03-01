Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Yunanistan'ın almadığı mülteciler yüzerek Türkiye'ye geri döndü

Yunanistan'ın almadığı mülteciler yüzerek Türkiye'ye geri döndü

gençlerden detaylar

Mülteci Akalan Hain Saldırı İdlib Saldırı 

-yüzerek karşıya geçmeleri
-detaylar

( EDİRNE ) EDİRNE

- Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmeye çalışan bir grup mülteci, Yunan askerleri tarafından ülkeye alınmayınca geri dönmek zorunda kaldı. 2 gün boyunca aç kaldıklarını belirten gençler yüzerek Türkiye'ye döndü. İdlib'te yaşanan hain saldırının ardından Türkiye, Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilere engel olmayacağını açıklamış, haberin ardından mülteci gruplar sınıra akın etmişti. Binlerce mülteci sınırı geçerken bazıları da Yunanistan askerlerine yakalandı. Bunlardan bir grup Afgan mülteci, Meriç nehri üzerinde bulunan bir ada da 2 gün aç susuz bırakıldı. Yunanistan tarafından alınmayan ve içlerinde soğuktan hastalananların bulunduğu grup Türkiye'ye dönebilmek için buz gibi suya girdi ve yüzerek Türkiye'ye geri döndü.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
İsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreniİsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreni
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Bu Güne Kadar Yumruk Yiyen SiyasetçilerBu Güne Kadar Yumruk Yiyen Siyasetçiler
Suriye'de Bombalı Saldırı (10 Şubat 2012)Suriye'de Bombalı Saldırı (10 Şubat 2012)
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı