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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Yunanistan’da Hükümetten Mülteci Kampı Hamlesi - 3 Mülteci Kampı Kapatılıyor, 5 Bin Mülteciyi Ağırlayacak Kamplar İnşa Edilecek

- Yunanistan’da Hükümetten Mülteci Kampı Hamlesi - 3 Mülteci Kampı Kapatılıyor, 5 Bin Mülteciyi Ağırlayacak Kamplar İnşa Edilecek

ARŞİV-mülteci kampları

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( ATİNA ) - Yunanistan’da hükümetten mülteci kampı hamlesi- 3 mülteci kampı kapatılıyor, 5 bin mülteciyi ağırlayacak kamplar inşa edilecek ATİNA

- Yunanistan'da insanlık dışı şartlar nedeniyle sıklıkla eleştirilen ülkenin en büyük 3 kampının kapatılacağı açıklandı. Kapatılan kampların yerine 5 bin mülteciyi ağırlayacak kapalı kamplar inşa edilecek. Yunanistan, Sakız, Midilli ve Sisam adalarındaki en büyük 3 kampın kapatılacağını duyurdu. Kapatılan kampların yerine 5 bin mülteciyi ağırlayacak kapalı kampların inşa edileceği açıklandı. Kamplara giriş çıkışların ise serbest olmayacağı belirtildi. Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bulunan ve Avrupa Konseyi tarafından da sıklıkla eleştirilerek insanlık dışı şartlar altında yaşayan mültecilerin kaldığı Moria kampı da kapatılacak. Kamplar şu anda yaklaşık 36 bin kişiye ev sahipliği yapıyor. Kampların maksimum kapasitesi ise 4 bin 500. Savunma Bakanı Yardımcısı Alkiviadis Stefanis, “Adalardaki kalabalığı dağıtmak şu aşamadaki önceliğimiz” ifadelerini kullandı. Stefanis, Kos ve Leros adalarındaki küçük kampların da bu hatlar boyunca yeniden düzenlenip genişletileceğini aktardı. Yetkililer, kapatılan kampların yerine 5 bin mülteciyi ağırlayacak kapalı kampların inşa edileceğini ve kamplara giriş çıkışların serbest olmayacağını belirtti.
Yunanistan'ın Temmuz ayında iktidara gelen yeni hükümeti, 2020 başlarına kadar 20 bin sığınmacıyı kamplara yerleştirme sözü vermişti. “Bu böyle devam edemez” Alman gazetesine konuşan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, “Bu böyle devam edemez. Avrupa Yunanistan gibi gelişmekte olan ülkeleri mülteciler için uygun bir park yeri olarak görüyor. Bu Avrupa dayanışması mı? Hayır. Artık bunu kabul etmeyeceğim” ifadelerini kullanmıştı. Uluslararası Göç Örgütü geçtiğimiz ay, Yunanistan’ın ana kamplarında bulunan mülteci sayısının kapasitesinin aştığını açıklamıştı.
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