Yunan sınırını geçen mültecilerin ilerleyişi sürüyor



- Sınır bölgesinden Yunanistan topraklarına geçebilen mültecilerin sevinci amatör kamera tarafından görüntülendi. Rejimin hain saldırısı sonrası sınır kapılarından mültecilerin geçişine izin verilmiş, bölgeye çok sayıda mülteci akın etmişti. Mültecilerin bir kısmı sınır kapısından, bir kısmı da Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmeye çalışıyor. Bölgede karşı tarafa geçmek isteyen mülteciler ile onlara izin vermeyen Yunan güvenlik güçleri de zaman zaman karşı karşıya gelirken dün akşam saatleri itibariyle Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 100 bini geçti. Yunanistan tarafındaki ilerleyişleri kameraya yansıdı Yunan güvenlik güçlerini atlatarak karşıya geçmeyi başarabilen mültecilerin ilerleyişi amatör kamera tarafından görüntülendi. Görüntülerde bir grup genç mülteci "Artık Yunan topraklarındayız" diyerek bağırarak durumu kutladı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.



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