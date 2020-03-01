Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
- Yunan adalarında yabancı gazetecilere göçmen dayağı

- Yunan adalarında yabancı gazetecilere göçmen dayağı

gazeteciler midillide dayak yerken gör. var. mültecilerden detaylı gör. var.

( AYDIN ) AYDIN

Sosyal Medya Sığınmacı Mülteci Sığınmacılar Sığınma 


- Yunan adalarında fanatik gruplar, karaya çıkmaya çalışan düzensiz göçmenleri görüntüleyen yabancı uyruklu gazetecilere saldırdı. Yunanlıların göçmenlere "defolun buradan" diyerek karaya çıkmasını engellemesinin ardından, yabancı gazetecilerin dövüldüğü görüntüler sosyal medyada yayınlanırken, büyük tepki aldı. Türkiye’nin kapıları açmasıyla birlikte Sisam, Sakın, Midilli gibi Yunan adaları Kuşadası, Çeşme, Dikili, Ayvalık, Didim gibi bölgelerden giden gömenlerin akınına uğrarken, Midilli Adası'nda limana lastik bot ile gelen ve aralarında çocukların da bulunduğu sığınmacılar, fanatik bir grubun tepkisiyle karşılaştı. Aynı fanatik grup, Türkiye'den gelen göçmenlerin adaya çıkmasına izin vermediği anları görüntülemeye çalışan yabancı uyruklu gazetecilere saldırdı. İki Alman gazeteciyi darp eden grup, bazı gazetecilerin fotoğraf makineleri ve ekipmanlarını denize attı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı