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03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Yün yıkamak için girdiği derede boğuldu - SİİRT

Yün yıkamak için girdiği derede boğuldu - SİİRT

- Ambulansın hastaneye gelişi - Mehmet Can Erdoğan'ın yakını Naif İrge'nin konuşması - Genel deteyYün yıkamak için girdiği derede boğulduSİİRT (AA) - Siirt 'in Şirvan ilçesinde yün yıkamak için dereye giren kişi akıntıya kapılarak boğuldu.Alınan bilgiye göre, Yağcılar köyü yakınlarından geçen Çay Deresi'ne ailesiyle yün yıkamak için giren 23 yaşındaki Mehmet Can Erdoğan, bir süre sonra akıntıya kapılarak kayboldu.Erdoğan'ın ailesi köylülerden yardım istedi.Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma, AFAD, UMKE ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla 2 saat süren arama çalışmaları sonucunda sudan çıkarılan Erdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.Erdoğan'ın cenazesi otopsi için Siirt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hastane Jandarma Cenaze Sudan 

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