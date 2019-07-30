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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Yün çuvalları içerisinde 17 kilo 402 gram eroin ele geçirildi

Yün çuvalları içerisinde 17 kilo 402 gram eroin ele geçirildi

Kamyonette arama yapılması

Polis Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Eroin Polis Ekipleri 

-Çuvalların açılması
-Eroinin bulunması
-Eroinin sergilenmesi

( VAN ) VAN

- Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yün çuvalları içerisinde 17 kilo 402 gram eroin ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Hakkâri-Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 61 plakalı bir kamyonette arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Rexo ile birlikte yapılan detaylı aramada, aracın kasasında bulunan yün çuvalları içerisine zulalanmış vaziyette 34 paket halinde 17 kilo 402 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak gözaltına alınan araç sürücüsü Z.R., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
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