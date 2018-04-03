Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Yumurta viyolü fabrikasında yangın - ÇORUM

Yumurta viyolü fabrikasında yangın - ÇORUM

- Yangından görüntüler - Yangından sonra ekiplerin çalışması - Enkaz kaldırma çalışmaları - İtfaiye ekiplerinde görüntü Çorum 'da yumurta viyolü fabrikasında yangın - Yumurta viyolü üreten fabrikada 6 yıl sonra ikinci kez çıkan yangın hasara yol açtıÇORUM (AA) - Çorum 'da yumurta viyolü üreten fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu.Osmancık karayolundaki Çatak yol ayrımındaki yumurta viyolü üreten fabrikanın geri dönüşüm bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İlk müdahaleyi fabrika işçilerinin yaptığı yangını söndürmek üzere Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri de kısa sürede bölgeye geldi. Viyol ve gazete balyalarının bulunduğu bölümdeki yangının diğer ünitelere sıçramaması için itfaiye ekipleri büyük çaba sarf etti. Alevler nedeniyle ünitenin çatısı çöktü.Yangın ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla söndürülebildi.Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir de olay yerine gelerek yangınla ilgili bilgi aldı.Aynı fabrikada 2012 yılında çıkan yangında da büyük çaplı maddi hasar oluşmuştu.

Yumurta Fabrika Bild Geri Dönüşüm 

İlgili Foto Galeriler
İşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Olduİşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Oldu
Ünlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na DestekÜnlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır KarakolundaCumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır Karakolunda
Yüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı YürüyüşYüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı Yürüyüş
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye BuluşmasıMilletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı