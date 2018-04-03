Yumurta viyolü fabrikasında yangın - ÇORUM

- Yangından görüntüler - Yangından sonra ekiplerin çalışması - Enkaz kaldırma çalışmaları - İtfaiye ekiplerinde görüntü Çorum 'da yumurta viyolü fabrikasında yangın - Yumurta viyolü üreten fabrikada 6 yıl sonra ikinci kez çıkan yangın hasara yol açtıÇORUM (AA) - Çorum 'da yumurta viyolü üreten fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu.Osmancık karayolundaki Çatak yol ayrımındaki yumurta viyolü üreten fabrikanın geri dönüşüm bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İlk müdahaleyi fabrika işçilerinin yaptığı yangını söndürmek üzere Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri de kısa sürede bölgeye geldi. Viyol ve gazete balyalarının bulunduğu bölümdeki yangının diğer ünitelere sıçramaması için itfaiye ekipleri büyük çaba sarf etti. Alevler nedeniyle ünitenin çatısı çöktü.Yangın ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla söndürülebildi.Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir de olay yerine gelerek yangınla ilgili bilgi aldı.Aynı fabrikada 2012 yılında çıkan yangında da büyük çaplı maddi hasar oluşmuştu.