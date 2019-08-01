Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Yüksekovalı kadın zorlu yayla yaşamı

Yüksekovalı kadın zorlu yayla yaşamı

Genel görüntü

Erivan Riva 

-Koyunlardan görüntü
-Kadınların koyunları sağması
-Röportaj

( HAKKARİ )- Yüksekovalı 35 kadın her gün yaylaya çıkarak 400 kilo sütle dönüyor HAKKARİ

- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin Kamışlı köyünde yaşayan 35 kadın, her gün Beşpınar Yaylası’nda sağdıkları bin 100 koyundan 400 kilo sütle evlerine dönüyorlar. Ev işlerini bitirdikten sonra yaylaya gitmek üzere hazırlanan 35 kadın, daha sonra Beşpınar Yaylası’na doğru yol alıyor. Kavurucu sıcakta çıktıkları yaylada bin 100 koyunu sağan berivanlar, evlerine toplam 400 kilo sütle dönüyorlar. Her gün saat 11.30’da yaylaya gittiklerini belirten Kezban Özcanan, “Biz kadınlar erken kalkıyoruz, çünkü yaylaya çıkmadan önce ev işlerimizi yapmamız gerekir. Ev işlerini yaptıktan sonra saat 11.30 gibi yaylaya gidiyoruz. Buraya koyun sağmaya geliyoruz. Yaklaşık bin 100 koyunumuz var. Sağdığımız sütü de peynir yapıyoruz ve kışın satıyoruz. Biz burada yaklaşık 35 kişiyiz. Biz buraya geldiğimizde hepimiz koyunlarımızı tanıyoruz. 35 kadın olarak bin 100 koyunu sağarak toplam 400 kilo süt elde ediyoruz” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Diyarbakırda Can PazarDiyarbakırda Can Pazar
Kuzey Irakta MİT Operasyonu!Kuzey Irakta MİT Operasyonu!
Sahte Dolarlar Emniyetin Önünde SergilendiSahte Dolarlar Emniyetin Önünde Sergilendi
Hakan Atilla İstanbul'da!Hakan Atilla İstanbul'da!
Suriyelilerin Bayram Yolculuğu BaşladıSuriyelilerin Bayram Yolculuğu Başladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı