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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Yüksekova yoğun kar yağışı etkili oluyor

Yüksekova yoğun kar yağışı etkili oluyor

Havalimanı tabelası

Uçak Seferleri Kar Temizleme Bild Uçak Seferi Kar Yağışı 

-Yolda kalan sürücü
-Sürücü ile röportaj
-Havalimanından görüntü
-Havalimanında kar temizleme çalışması
-Çarşı merkezi
-İş yerlerinin önünü temizlenen vatandaş

( HAKKARİ )- Uçak seferleri iptal edilirken, birçok köy yolu da ulaşıma kapandı HAKKARİ

- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle uçak seferleri iptal edilirken, birçok köy yolu da ulaşıma kapandı. Yüksekova’da öğle saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı ve yoğun sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, birçok köy yolu da ulaşıma kapandı. Yolda kalan sürücü Uğur Erdoğan, yoğun kar yağışı ve sisten dolayı yolda kaldıklarını belirterek, “Kar yağışı şu an etkisini çok kötü bir şekilde arttırdı. O yüzden ulaşım sıkıntısı var. Uçaklar da kalkmıyor” dedi.
Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alan ekipler, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı. Öte yandan, Selahaddin Eyyubi Havalimanında bugün yapılması planlanan İstanbul-Yüksekova ve Ankara-Yüksekova uçak seferi de karşılıklı iptal edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Yüksekova ilçesinde kar yağışının aralıklarla devam edeceğini bildirdi. (MT-MSA-Y)
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