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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Yüksekova’daki 3 bin 63 konut hızla yükseliyor

Yüksekova’daki 3 bin 63 konut hızla yükseliyor

TOKİ konutları

Terör Mağdurları Sokağa Çıkma Yasağı Kışla 

-Çalışmalar
-Genel ve detay

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör mağdurları için yapılan 3 bin 63 TOKİ konutunun yapımı devam ediyor. Yüksekova’da Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından vatandaşlar için yaptırılan konutlar hızla yükseliyor. İlçede, sokağa çıkma yasağında evleri hasar gören vatandaşlar için yapılan TOKİ konutlarında incelemelerde bulunan Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, ilgililerden bilgi aldı. İnşaat çalışmaları hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, “Yüksekova’ya yeni bir yaşam alanını müjdelemek için 24 saat firmalarımız çalışıyor. İnşaat alanında 6 tane firmamız baharın gelmesiyle birlikte startını verdi. Yılsonunun gelmesiyle birlikte artık yeni yaşam alanlarına, Yüksekovalı halkımız kavuşmuş olacak ve kışla birlikte sıcak yuvalarına, sıcak evlerine kavuşmuş olacak” dedi.
(ÖO-MSA-Y)
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