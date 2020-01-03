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03 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Yüksekova’da buz sarkıtları bir metreyi geçti

Yüksekova’da buz sarkıtları bir metreyi geçti

Genel görüntü

Opel İslam Buz Sarkıtları Kar Yağışı 

-Buz sarkıtlarından görüntü
-Vatandaştan görüntü
-Röportaj

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle çatılarda bir metreyi aşan buz sarkıtları oluştu. Yüksekova ilçesinde etkili olan soğuklar, gün içerisinde çatılarda boyu bir metreyi geçen sarkıtların oluşmasına neden oldu. Kent merkezinde günde binlerce insanın yürüdüğü cadde ve sokaklarda tehlikelere yol açan buz sarkıtları, zaman zaman düşerek tehlike oluşturuyor. Cengiz Topel Caddesi üzerinde esnaflık yapan İslam Duman, “İş yerlerimize geldiğimizde ilk önce çatıdaki buz sarkıtlarına bakıyoruz ve iş yerimizi öyle açıyoruz. Her an düşme tehlikesi olan buz sarkıtları için yetkililerin önlem almalarını istiyoruz” dedi.
Buz sarkıtların olduğu yerden geçen öğrenci Sedat Evin de, “Kışın yaşanan sıkıntılarına karşı belediyemiz önlem almalı. Bizim yürüdüğümüz yollarda bulunan çatılarda buz sarkıtları oluşmuş, yani sıkıtılar yaşanmadan önlemler alınmalıdır” diye konuştu.

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