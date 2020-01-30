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30 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Yüksekova’da buz sarkıtları 5 metreyi geçti

Yüksekova’da buz sarkıtları 5 metreyi geçti

Buz sarkıtlarından görüntü

Uzunlu Hava Sıcaklığı Buz Sarkıtları Kış Mevsimi Irak 

-Cami Çatısında görüntü
-Vatandaştan görüntü
-Röportaj

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde çatılardan oluşan 5 metre uzunluğundaki buz sarkıtları görenleri şaşırttı. Cengiz Topel Caddesi üzerindeki İhsaniye Camisi'nin çatısında oluşan 5 metre uzunluğundaki buz sarkıtları şaşırttı. Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında eksi 25 derecelere kadar düştüğü Yüksekova ilçesinde, binaların çatılarında oluşan buz sarkıtları hem tehlike oluşturuyor hem de görenleri hayretler içerisinde bırakıyor. İlçe merkezindeki iki katlı İhsaniye Camisi’nin çatısında oluşan 5 metre uzunluğundaki buz sarkıtları neredeyse yere yapıştı. Namaz için camiye gelen vatandaşlar, hatıra kalsın diye 5 metreyi bulan buz sarkıtlarıyla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmiyor. Namaz için camiye gelen Yunus Emre Özdemir, Yüksekova’da kış mevsiminin çetin geçtiğini belirterek, “İlçede akşamları hava sıcaklığı eksi 25 dereceleri bulunduğu için çatılarda bulunan buz sarkıtları 5 metreyi geçti. Namaz kıldıktan sonra böyle uzunlukta buz sarkıtlarını gördüm ve hemen çatıya çıkarak resim çektim” dedi.

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