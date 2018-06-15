Yüksekova'da bayramlaşma programı - HAKKARİ

- Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi - Yüksekova Öğretmenevi bahçesinde düzenlenen bayramlaşma programından detaylar - Vali Cüneyit Orhan Toprak'ın vatandaşlarla bayramlaşması - Toprak'ın konuşmasıCumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi - Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak: - "İnşallah hep beraber el birliği ile yakalamış olduğumuz bu huzur ortamını, seçimi de çok emniyetli, güvenli, özgür bir şekilde tecelli ettirerek yolumuza devam etmek istiyoruz"HAKKARİ (AA) - Hakkari 'nin Yüksekova ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi. Öğretmenevi bahçesinde düzenlenen programda konuşan Vali Cüneyit Orhan Toprak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile üs bölgesini ziyaret ettiklerini söyledi.
Bakan Soylu'nun Suruç ilçesinde AK Parti'lilere yönelik yapılan silahlı saldırı nedeniyle Yüksekova'da düzenlenen bayramlaşma programına katılamadan Şanlıurfa'ya gitmek zorunda kaldığını anlatan Toprak, "Dün çok üzücü bir olay meydana geldi Suruç ilçesinde. 4 vatandaşımız karanlık güçler tarafından, terör örgütü tarafından maalesef öldürüldüler. " dedi. Toprak şöyle devam etti:"Buraya gelmeden önce hain terör örgütünün saldırısı sonucunda şehit olan İki Yaka korucu başımızın taziyesine katıldık. Bir bayram gününde bir tanesi evladını kaybetmiş baba, çocuklar ise babasını kaybetmiş. Hala böyle adam kaçırarak, adam vurarak, korucularımızı şehit ederek, askerlerimize uzaktan havan atıp şehit ederek bir yere varacağını düşünen bir grupla karşı karşıyayız. Halbuki biz de burada bir araya geliyoruz. Birbirimize muhabbet beslediğimiz, sevgi beslediğimiz, problemlerimizin çözümünde koşturduğumuz, acıyı, zorlukları, güzellikleri paylaştığımız böyle güzide bir ilçemizde gündemin artık çok başka olması gerekiyor."Vatandaşları memnun edici gelişmelerin yaşandığını vurgulayan Toprak, "Allah'ın izniyle şurada görmekte olduğum bu kenetlenmişlik duygusu, bu hareket tarzımızı, bu muhabbetimizi devam ettirdiğimiz müddetçe inşallah bu üzücü hadiseler de yakın zamanda tarihin karanlık sayfalarında kaybolacak inşallah." dedi. 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'ne değinen Toprak, sözlerini şöyle tamamladı:"Burada devlet olarak, güvenlik güçleri olarak görevimiz ve sorumluluğumuz, vatandaşlarımızın tam özgür iradeleriyle kendi değerlendirme ve muhakemelerini yaparak takdir ettikleri adaylara ve partilere oylarını vermesini temin etmektir. Gerek terör örgütü olsun gerek başka grupların, cemaatlerin, aşiretlerin vatandaşlar üzerinde baskı kurmasını engellemek bizim görevimiz. Ben bu sağduyulu yaklaşımınızdan dolayı sizlere teşekkür etmek istiyorum. İnşallah hep beraber el birliği ile yakalamış olduğumuz bu huzur ortamını, seçimi de çok emniyetli, güvenli, özgür bir şekilde tecelli ettirerek yolumuza devam etmek istiyoruz."Toprak, ardından beraberinde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile vatandaşlarla bayramlaştı.Programa Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Özcan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Kurdoğlu, kurum amirleri, kanaat önderleri, muhtarlar ve vatandaşlar da katıldı.