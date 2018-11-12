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12 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Yüksekova'da 120 kişiye iş imkanı sağlandı - HAKKARİ

Yüksekova'da 120 kişiye iş imkanı sağlandı - HAKKARİ

- Gençlik Merkezi Spor Salonundan detay - Kura çekiminden detayYüksekova'da 120 kişiye iş imkanı sağlandıHAKKARİ (AA) - Hakkari 'nin Yüksekova ilçesinde Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında istihdam edilecek 120 kişi kura ile belirlendi.İŞKUR aracılığıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda istihdam edilecek adaylar için Gençlik Merkezi Spor Salonunda kura çekimi yapıldı.Noter huzurunda yapılan kura çekimiyle başvuranlar arasından 120 asil, 60 da yedek isim belirlendi.Kurada isimleri çıkan adaylardan şartları yerine getirenlerin önümüzdeki günlerde işe başlayacakları, şartları yerine getirmeyenlerin yerine yedek listeden isimlerin istihdam edileceği bildirildi.

Bild Çekim Kullar Kura Çekimi 

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