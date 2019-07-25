Yükseklik sınırını aşan kamyon köprüye sıkıştı

-trafikten görüntü

-sürücü lastiklerin havasını indirirken görüntü

-köprüden görüntü

-sıkışan bloklardan görüntü

-kamyon kurtarılırken görüntü

-genel ve detay görüntü



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Şişli Zincirlikuyu’da seyir halinde olan beton blok yüklü kamyon köprüye sıkıştı. Sıkışan kamyon nedeniyle trafik tek şeritten sağlanırken, uzun uğraşların sonunda araç kurtarılabildi. Olay, saat 02.00 sularında Şişli Büyükdere Caddesi ile Barbaros Bulvarı kesişimindeki köprüde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şişli Mecidiyeköy’deki bir otele dış cephe görseli olarak kullanılan beton blok götüren Sinan H., idaresindeki 53 AS 087 plakalı kamyon, köprüye sıkıştı. Sıkışma üzerine haber verilmesi üzerine olay polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şeritle yolda güvenlik önlemi aldı. Sıkışma nedeniyle Barbaros Bulvarı yönüne trafik tek şeritten sağlandı. Yüksekliği 4.10 metre olan köprüye sıkışan kamyon, lastiklerinin havasının indirilmesiyle yaklaşık bir saat sonra kurtarıldı. Bir süre aksayan trafik normale döndü.

