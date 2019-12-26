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26 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Yüksek kesimlere kar yağdı - KONYA

Yüksek kesimlere kar yağdı - KONYA

- Kentin üzerini kaplayan bulutların görüntüsü - Yüksek kesimlere yağan karın görüntüleri Konya ’da yüksek kesimlere kar yağdıKONYA (AA) - Konya şehir merkezinin yüksek kesimlerde yer alan mahallelerine kar yağdı.Kent genelinde gece boyunca devam eden sağanağın ardından, 1200 metre rakımda bulunan Yükselen ve Bilecik mahallelerinde kar yağışı etkili oldu. Beşyüzevler mevkisinde de kar yağışı etkisini gösterdi.Karayolları ve belediye ekipleri, bölgede karla mücadele çalışması için hazır tutuluyor.Öte yandan, kent merkezinden görülebilen dağların zirveleri ve yüksek kesimlerdeki kar, güzel görüntüler oluşturdu.

Karla Mücadele Yağan Kar Yağışı 

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