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28 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yüksek kesimlerde kar yağışı başladı - KIRKLARELİ

Yüksek kesimlerde kar yağışı başladı - KIRKLARELİ

- Drone ile çekilmiş yağış görüntüleri - Kar yağışından genel ve detay görüntüler Kırklareli 'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı - Demirköy ilçesi kar yağışı ile beyaza büründüKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının etkisine giren Demirköy ilçesi, kar yağışı ile beyaza büründü.Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü ilçede, trafikte aksamaların yaşanmaması için Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.Bu arada bazı vatandaşlar araçların üzerindeki kar birikintileriyle kar topu oynadı, bazıları da yağışı fotoğrafladı.Bin 31 metre yüksekliğindeki Yıldız Dağları, eteklerine kadar karla kaplanırken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Kar Topu Soğuk Hava Dalgası Kar Yağışı 

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