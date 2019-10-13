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13 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Yüksek gerilim hattına atılan kabloyu almak isterken elektriğe kapıldı

Yüksek gerilim hattına atılan kabloyu almak isterken elektriğe kapıldı

Yaralının ambulansa götürülmesi

İlk Müdahale Yüksek Gerilim Hattı Elektrik Akımı Yüksek Gerilim Sağlık Ekipleri 

-Olay yerinden görüntü
-Vatandaşların açıklamaları
-Detay

( KONYA ) KONYA

- Konya’nın Ereğli ilçesinde parkın bulunduğu alanda yer elek yüksek gerilim hattının geçtiği tellere atılan kabloyu almaya çalışan 1 kişi, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Olay, sabah saat 09.00 sıralarında Ereğli ilçesi Eti Mahallesinde bulunan Eti Parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkın bulunduğu alanda yer alan yüksek gelirim hattının geçtiği tellere, kim tarafından atıldığı belli olmayan bir kablo takıldı. Yüksek gelirim hattında tellere takılan kalan kabloyu indirmeye kalkan İrfan Ö,, akıma kapılarak ağır yaralandı. Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı İrfan Ö., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan İrfan C.'nin park bitişiğinde bulunan bir apartmanın görevlisi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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