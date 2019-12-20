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20 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Yüksek gerilim direğine çarpan kamyon elektriksiz bıraktı

Yüksek gerilim direğine çarpan kamyon elektriksiz bıraktı

Kaza yerinin görüntüsü

Yüksek Gerilim Hattı Güvenlik Güçleri Yüksek Gerilim Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri 

-Kamyonun görüntüsü
-Güvenlik güçlerinin tedbir alması, detay
-Yolun görüntüsü

( DÜZCE ) DÜZCE

– Düzce D-100 karayolunda kontrolden çıkarak yan yatan kamyonun çarptığı yüksek gerilim hattı direği kökünden koptu, bölge elektriksiz kaldı. Edinilen bilgilere göre, D-100 karayolu Doğanlı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 KYY 66 plakalı kamyon, bölgede bulunan fabrikanın girişinde yol kenarına devrildi. Devrilirken çarptığı yol kenarında bulunan yüksek gerilim hattı direğini kökünden koparttı. Direk kamyonun kasasının desteği ile ayakta kalırken, devrilme ihtimaline karşı Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, SEDAŞ ve polis ekipleri devrilen kamyonun etrafında güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle bölgede bulunan ev ve iş yerleri elektriksiz kalırken D-100 Karayolu Doğanlı mevkiinde Ankara istikametine trafik tek şeritten verildi.
Kaza sonrası olay yerinden kaçan kamyon sürücüsünü bulmak için güvenlik güçleri çalışma başlattı.
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