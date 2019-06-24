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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Yük treni servis minibüsüne çarptı: 1 ölü, 8 yaralı - kaza anı - MERSİN

Yük treni servis minibüsüne çarptı: 1 ölü, 8 yaralı - kaza anı - MERSİN

- Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüsüGÜNCELLEME - Mersin 'de yük treni servis minibüsüne çarptı: 1 ölü, 8 yaralıÖLÜ VE YARALI SAYISI EKLENDİMERSİN (AA) - Mersin 'in Tarsus ilçesinde yük treninin servis minibüsüne çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte yük treni, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 63 LZ 951 plakalı servis minibüsüne çarptı.Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi.Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.

Hemzemin Geçit Kamera Güvenlik Kamerası Yük Treni 

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