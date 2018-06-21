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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Yük treni raydan çıktı (2) - ERZİNCAN

Yük treni raydan çıktı (2) - ERZİNCAN

- İş makinasının raylardan toprak temizlemesi - İşçilerin raylardan toprak temizlemesi - İşçilerin hasar gören rayları onarması - Yetkililerin kaza yapan trende incelemeleri - Hasarlı vagonun çekilmesi ve detay görüntü - Sivas'tan gelen vinç ile lokomotifin kenara alınıp demiryolunun ulaşıma açılması Erzincan 'da yük treninin raydan çıkması - Üzümlü ilçesinde, toprak kayması nedeniyle meydana gelen kazada kapanan tren yolu yapılan çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldıERZİNCAN (AA) - Erzincan 'ın Üzümlü ilçesinde, toprak kayması nedeniyle meydana gelen kazada kapanan demiryolu yapılan çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.Kars - Mersin seferini yaparken Soğuksu mevkisinde toprak kayması nedeniyle kaza yapan buğday ve hurda yüklü 43435 sefer sayılı yük treninin kurtarılması için çalışma başlatıldı.Raydan çıkarak yan yatan ve kısmen hasar gören lokomotifin tren yolundan çekilmesi amacıyla Erzincan , Erzurum ve Sivas'tan ekipler geldi.Ekipler, vinç yardımıyla trenin raydan çıkan bölümünü kenara çekti, toprak kayması nedeniyle oluşan hafriyatı kaldırdı ve hasar gören rayları tamir etti.Olay yerine getirilen başka bir lokomotifle de yük treni Demirkapı Tren İstasyonu'na çekildi.Çalışmaların ardından tren yolu yeniden ulaşıma açıldı.Hasarlı lokomotifin ise aynı tren yolunu kullanan ve Ankara - Kars seferini yapan Doğu Ekspresi treninin geçişi sonrası Malatya’dan gelecek büyük bir vinç yardımıyla bölgeden çekileceği belirtildi.

Vagon Yük Treni Toprak Kayması 

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