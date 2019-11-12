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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
YTB Başkanı Eren Özbekistan'da Türkiye Bursları'nı anlattı - TAŞKENT

YTB Başkanı Eren Özbekistan'da Türkiye Bursları'nı anlattı - TAŞKENT

- YTB Başkanı Eren'in Özbekistan Milli Üniversitesi’nde öğrencilerle buluşması - YTB Başkanı Eren'in Ahıska Türkleri Derneğini ziyaretiTAŞKENT (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Özbekistan ’daki temasları kapsamında Türkiye Bursları'nı tanıttı.Eren, Taşkent’te ziyaret ettiği Özbekistan Milli Üniversitesi’nde öğrencilerle bir araya geldi. Burada, Türkiye’deki üniversiteler ve eğitim imkanlarını anlatan Eren, Özbek öğrencilerin sorularını da yanıtladı.YTB Başkanı Eren ayrıca Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şuhrat Siraciddinov, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Kamu Yönetimi Akademisi Rektör Yardımcısı Batu Alimov, Stratejik ve Bölgesel Araştırmalar Enstitüsü Müdür Yardımcısı Sancar Valiyev, Özbekistan Bilimler Akademisi Başkan Yardımcısı Bahram Abduhalimov, El - Yurt Umudu Vakfı Başkanı Adham Bekmuradov, Özbekistan Gençler İttifakı Başkan Birinci Yardımcısı Akmal Cumabayev ve diğer Özbek yetkililerle bir araya gelerek taraflar arasında iş birliği konularını görüştü.Görüşmelerde Özbek makamlarına Türkiye Bursları hakkında bilgi veren Eren, Türkiye’deki üniversitelerde daha fazla Özbek öğrencileri görmek istediklerini belirtti.
Eren ardından Özbekistan ’da faaliyet gösteren Ahıska Türkleri Derneğini de ziyaret etti.YTB Başkanı Abdullah Eren, gazetecilere yaptığı açıklamada, ziyaret çerçevesinde gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından gelecek seneden itibaren Özbekistan ’dan Türkiye’ye gelen burslu öğrenci sayısının ciddi ölçüde artacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:"Dolayısıyla Özbekistan ’dan Türkiye'ye daha fazla öğrenci getirmek istiyoruz. Özbekistan son yıllardaki politikaları ile hem bölge hem dünya ile çok daha fazla entegre bir anlayışı göstermektedir. Dolayısıyla Türkiye’deki yükseköğretim hizmetlerinden ve Türkiye’nin belli konulardaki bilgi birikiminden karşılıklı olarak eğitim yoluyla faydalanmak ve faydalandırmak istiyoruz. Bu anlamda burslarımızı anlattık, tanıttık ve Yüksek Eğitim Bakanlığı ile önümüzdeki süreçte bizim muhatap kurumumuz olarak eğitim konusunda bir protokolü hayata geçirmeyi düşünüyoruz."

Aliyev Politika Öğrenciler Öğrenci Sayısı 

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