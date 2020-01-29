- YPG/PKK'lı teröristlerden Afrin'e füze saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı

- Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın Halep iline bağlı Afrin ilçe merkezine düzenlediği füze saldırısında 1 çocuk hayatını kaybetti, 4 sivil de yaralandı. Suriye'de terör örgütü YPG/PKK, Halep iline bağlı Afrin ilçe merkezine füze saldırısı düzenledi. Saldırıda 1 çocuk hayatını kaybetti, 4 sivil de yaralandı. Saldırı nedeniyle yerleşim bölgelerinde büyük hasar meydana geldi.
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